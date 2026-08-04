Das Gewerbesegment ist deutlich heterogener als das der Einfamilienhausbesitzer. Es erstreckt sich von kleineren Betrieben mit vielleicht 30 bis 100 Megawattstunden Jahresstromverbrauch oder Autohäuser mit bis zu 250 Megawattstunden Strombedarf bis hin zu größeren Bäckereien, Logistikzentren und produzierendem Gewerbe, mit Batterien vom dreistelligen Kilowattstundenbereich bis in das Multimegawattsegment. Entsprechend unterschiedlich sind die Voraussetzungen für das Energiemanagementsystem. Um einen Überblick über die verschiedenen Systeme zu geben, haben wir die Anbieter angeschrieben und nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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