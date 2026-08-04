In den letzten Monaten erfuhr die Aktie des Datenverarbeitungsspezialisten Palantir an der Börse eine Neubewertung. Notierte die Aktie Anfang November 2025 noch oberhalb von 220 US-Dollar, stand zuletzt der Kursbereich von 120 US-Dollar im Fokus. Entsprechend wurden die Q2-Daten mit großer Spannung erwartet. Würden sie die Trendwende einläuten können und die Aktie zurück in die Erfolgsspur bringen? Der Anfang scheint gemacht, denn Palantir legte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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