DJ MARKET TALK/Conti rechnet bei Tires im 2. Halbjahr mit Gegenwind

Continental rechnet nach dem überraschend guten ersten Halbjahr im Reifengeschäft (Tires) mit spürbarem Gegenwind in den restlichen Monaten des Jahres. Der Hauptgrund seien steigende Rohmaterialkosten, sagte Finanzvorstand Roland Welzbacher. "Im ersten Halbjahr haben wir noch profitiert von im Jahresvergleich gefallenen Kosten, und einen dreistelligen Millionen-Euro-Betrag auf der Positivseite verbucht", so der Manager. Das werde im zweiten Halbjahr vollkommen verschwinden - Conti rechnet sogar mit erheblichem Gegenwind. "Wir rechnen mit einer Belastung in der Größenordnung eines dreistelligen Millionen-Euro-Betrags", so Welzbacher. Conti habe das aber als Folge der Iran-Krise wegen höheren Energie-, Transport- und Rohmaterialkosten erwartet.

Im ersten Halbjahr erzielte Tires eine bereinigte EBIT-Rendite von 14,9 nach 12,8 Prozent im Vorjahr. Für das Gesamtjahr peilt Conti im Reifengeschäft weiterhin eine Rendite von 13 bis 14,5 Prozent an.

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August 04, 2026 04:00 ET (08:00 GMT)

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