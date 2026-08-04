Am Dienstagnachmittag, dem 21. Juli, brach in Bautzen ein Brand in einem Batteriespeicher mit rund 1,5 Megawatt Leistung aus. Vier Container waren betroffen, zahlreiche Einsatzkräfte über viele Stunden vor Ort. Anwohner wurden zeitweise evakuiert. Die Anlage war vom Netz getrennt; Auswirkungen auf das Stromnetz gab es nicht. Die Brandursache ist bislang nicht geklärt. Trotzdem beginnt nach solchen Vorfällen meist schnell die grundsätzliche Debatte: Wie sicher sind Batteriespeicher? Wurden alle Schutzanforderungen erfüllt? Hätte zusätzliche Technik den Brand verhindern können? Diese Fragen sind ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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