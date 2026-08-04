- die ordentliche Hauptversammlung findet am Mittwoch, dem 9. September 2026 im fx.Center Babelsberg (Kino) Studio Babelsberg, August-Bebel-Straße 26-53, 14482 Potsdam um 9:00 Uhr statt.Den vollständigen Artikel lesen ...
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- die ordentliche Hauptversammlung findet am Mittwoch, dem 9. September 2026 im fx.Center Babelsberg (Kino) Studio Babelsberg, August-Bebel-Straße 26-53, 14482 Potsdam um 9:00 Uhr statt.Den vollständigen Artikel lesen ...
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|Studio Babelsberg AG - HV am 09.09.2026
|- die ordentliche Hauptversammlung findet am Mittwoch, dem 9. September 2026 im fx.Center Babelsberg (Kino) Studio Babelsberg, August-Bebel-Straße 26-53, 14482 Potsdam um 9:00 Uhr statt.Den vollständigen...
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|Studio Babelsberg AG veröffentlicht Geschäftszahlen 2025
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|Studio Babelsberg: Geschäft macht weiter Sorgen
|Mo
|Trotz Umsatzplus: Studio Babelsberg schreibt rote Zahlen
| POTSDAM (dpa-AFX) - Das Studio Babelsberg hat im vergangenen Jahr erneut rote Zahlen geschrieben. "Der Gesamtumsatz des Konzerns erhöhte sich im Geschäftsjahr 2025 um 11,6 Millionen Euro auf 68,1 Millionen...
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