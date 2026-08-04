Neuenburg - Die Schweizer Hotellerie hat im Juni den vierten Monat in Folge weniger Logiernächte verzeichnet. Besonders deutlich brach die Nachfrage aus Indien, den Golfstaaten und weiteren asiatischen Märkten ein - eine Entwicklung, zu der auch die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten beigetragen haben dürften. Trotz starkem Jahresbeginn ist die Bilanz nach dem ersten Semester insgesamt negativ. Wie aus den am Dienstag veröffentlichten Daten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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