Zürich - Die Schweiz zählt weiterhin zu den weltweit attraktivsten Märkten für Wealth Management. Der erstmals veröffentlichte Avaloq Wealth Management Index zeigt, dass die Schweiz insbesondere beim regulatorischen Umfeld, den makroökonomischen Rahmenbedingungen und der Reife ihres Finanzmarkts zu den stärksten Märkten zählt. Gleichzeitig unterstreicht der Index die wachsende Bedeutung von Technologie, der Akzeptanz digitaler Angebote und des Zugangs ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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