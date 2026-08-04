Bei einem Brand im Oktober 2017 wurde die Capanna Soveltra, ein beliebtes Ausflugsziel im Tessiner Maggiatal, zerstört und wird nun wiederaufgebaut. Diesen Sommer beteiligt sich Ceruniq, der Verband der führenden Verlegeunternehmen und des Fachhandels für Raumgestaltung, an den Renovationsarbeiten. Anfang August werden junge Plattenlegerinnen und Plattenleger die Plattenarbeiten ausführen und Naturstein aus dem Maggiatal verlegen. Das Projekt verbindet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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