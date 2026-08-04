Mercedes-Benz steht nach schwierigen Quartalen vor einer Phase, in der sich die operative Entwicklung wieder verbessern könnte. Die Aktie bewertet das Unternehmen derzeit zurückhaltend, obwohl erste Anzeichen für eine Erholung der Profitabilität außerhalb des wichtigen China-Geschäfts sichtbar werden. Erholung der Margen könnte Kurs antreiben Die Bewertung der Mercedes-Benz-Aktie spiegelt derzeit die Annahme wider, dass die bereinigte Umsatzrendite ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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