Die Evonik-Aktie befindet sich nach dem Rücksetzer im Juni wieder im Aufwärtstrend. Am Dienstag notiert sie aktuell bei 17,90 €. Seit Jahresbeginn hat das Papier damit rund +36% zugelegt. Hier stellt sich die Frage: Besteht jetzt noch weiteres Kurspotenzial? Temporäre Sonderkonjunktur sorgt für Rückenwind Evonik bestätigte die bereits Ende Juni veröffentlichten vorläufigen Zahlen für das zweite Quartal. Das Unternehmen profitierte dabei von einer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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