Bernstein Research hat das Kursziel für Siemens Healthineers nach den jüngsten Quartalszahlen gesenkt. Von 45,70 € auf 44,50 €. Grund ist das schwächelnde Diagnostikgeschäft in China, das den Medizintechnikhersteller bereits zum wiederholten Mal dazu gezwungen hat, die eigene Prognose nach unten zu korrigieren. Analystin Susannah Ludwig sieht darin ein klares Zeichen, dass der Druck aus dem chinesischen Markt noch nicht ausgestanden ist. Auftragsbuch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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