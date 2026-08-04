Die Zalando-Aktie gerät am Dienstagmorgen kräftig unter Druck. Auf Tradegate verliert der DAX-Titel rund -9% auf 26,67 €. Das erscheint angesichts zweistelliger Wachstumsraten zunächst überraschend. Bei genauerem Hinsehen finden Anleger jedoch mehrere Schwachstellen. Starkes Wachstum mit Schönheitsfehlern Das Bruttowarenvolumen stieg im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahr um +20,7% auf 4,92 Milliarden €. Beim Konzernumsatz ging es um +20,8% auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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