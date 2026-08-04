Uran & Kernenergie | Grab: Gute Zahlen, Bayer: Überraschung & Zalando: Abgestraft
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|Amazon bei 3 Bio., Palantir und Bayer nach Zahlen stark
|13:10
|Bayer schöpft nach Glyphosat-Urteil Mut - Aufspaltung bleibt Thema
|12:53
|Lufthansa, Zalando crashen: Rekordjagd geht weiter: DAX legt zu mit starker Bayer-Aktie, Öl und Gold steigen
|© Foto: Arne Dedert/dpaEuropas Börsen haben am Dienstag weiter zugelegt. Starke Vorgaben und die Berichtssaison stützen die Rekordstimmung. Rallye bei Palantir, in Deutschland haben Bayer, Lufthansa...
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|12:39
|Bayer AG: Mischgemischtes Q2 mit Crop Science als Haupttreiber - KAUFEN
|Bayers Q2 verlief insgesamt planmäßig, jedoch uneinheitlich, wobei der Bereich Crop Science das Quartal durch eine stärkere Produktmischung und strukturelle Kosteneinsparungen stützte, während Pharma...
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|12:27
|Dax setzt Rallye spektakulär fort: Bayer mit starken Zahlen
|Der deutsche Leitindex setzt seine Kursrallye auch im frühen Dienstagshandel (04. August) fort - und das auf spektakuläre Art und Weise. Der Ausbruch über die 26.000 Punkte scheint gelungen und hat...
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|Aktuelle Nachrichten
|12:18
|Evercore ISI reiterates Outperform on Grab stock after Q2 beat
|12:08
|Grab Holdings Ltd - 6-K, Report of foreign issuer
|11:54
|Uran & Kernenergie | Grab: Gute Zahlen, Bayer: Überraschung & Zalando: Abgestraft
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|08:06
|Grab (GRAB) Stock Is Trending Overnight: Here's Why Shares Rose After Hours
|06:22
|Grab Q2 profit surges to $235m on higher finance income
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|13:19
|Zalando wächst kräftig
|13:06
|UBS stuft Zalando auf 'Buy'
|ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 36,50 Euro belassen. Angesichts der jüngsten Kursstärke...
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|12:53
|Lufthansa, Zalando crashen: Rekordjagd geht weiter: DAX legt zu mit starker Bayer-Aktie, Öl und Gold steigen
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|12:51
|Zalando verfehlt Erwartungen, Aktie bricht ein
|12:39
|Zalando wächst profitabel und treibt B2B-Expansion mit KI voran
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|Zalando wächst kräftig
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|Zalando wächst profitabel und treibt B2B-Expansion mit KI voran
|12:13
|AKTIE IM FOKUS 2: Anleger machen bei Zalando Kasse - Schwache Quartalszahlen
| (Neu: Kurse, Morgan Stanley, Details zu Jefferies, Charttechnik) FRANKFURT (dpa-AFX) - Gewinnmitnahmen nach enttäuschenden Quartalszahlen haben am Dienstag die zuletzt gut gelaufenen Aktien von Zalando...
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|11:55
|Nach Kursrally von 50 Prozent: Zalando brechen ein
|Unternehmen / Aktien
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|BAYER AG
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|+4,54 %
|GRAB HOLDINGS LIMITED
|3,340
|+4,60 %
|ZALANDO SE
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|ZALANDO SE ADR
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|-9,22 %