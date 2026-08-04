Die Bayer-Aktie gehört am Dienstag mit einem Kursplus von +3,5% auf knapp 50 € zu den stärksten Werten im DAX. Auslöser sind die Zahlen für das zweite Quartal sowie eine leicht angehobene Jahresprognose. Damit stellt sich die Frage: Besitzt die Aktie nach der jüngsten Erholung noch weiteres Potenzial? Operativ auf gutem Weg Bayer sieht sich nach den Zahlen zum zweiten Quartal operativ auf Kurs. Dabei geht es nicht nur um die Geschäftsentwicklung, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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