Bayers Q2 verlief insgesamt planmäßig, jedoch uneinheitlich, wobei der Bereich Crop Science das Quartal durch eine stärkere Produktmischung und strukturelle Kosteneinsparungen stützte, während Pharma sich weiterhin im Übergang befindet und die Margen im Bereich Consumer Health unter Druck stehen. Der Cashflow war weiterhin schwach aufgrund von Zahlungen im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten, obwohl er sich im Vergleich zu Q1 erheblich verbessert hat. Die Transaktion mit Apollo verbessert die Aussichten für die Verschuldung zum Jahresende, ohne das zugrunde liegende Cash-Generierungsbild zu verändern. Insgesamt unterstützen die Ergebnisse das operative Szenario, anstatt es wesentlich zu verbessern, während das Urteil des Obersten Gerichtshofs und ein klarerer Weg zu niedrigeren rechtlichen Ausgaben die Re-Rating-These intakt halten. Wir bestätigen unsere BUY-Empfehlung und das Kursziel von 65,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/bayer-ag
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