FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 04.08.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS IWG PRICE TARGET TO 300 (320) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 3385 (3230) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES MONDI PLC PRICE TARGET TO 770 (640) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES RECKITT PRICE TARGET TO 5800 (5600) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES CLARKSON PRICE TARGET TO 5925 (5250) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES KELLER GROUP PRICE TARGET TO 3300 (3150) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES SSP GROUP PRICE TARGET TO 245 (230) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES VOLUTION GROUP PRICE TARGET TO 880 (870) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS FDM GROUP PRICE TARGET TO 155 (160) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 82 (96) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES CLARKSON PRICE TARGET TO 5300 (4950) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES RWS PRICE TARGET TO 180 (175) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES SAINSBURY PRICE TARGET TO 390 (360) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS PEARSON TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 1375 (1365) PENCE - GOLDMAN CUTS TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 69 (74) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES SAINSBURY TO 'NEUTRAL' (SELL) - PRICE TARGET 360 (325) PENCE - JEFFERIES RAISES VOLUTION GROUP PRICE TARGET TO 850 (840) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES REINITIATES JOHNSON MATTHEY WITH 'BUY' - PRICE TARGET 2330 PENCE - JPMORGAN CUTS IAG PRICE TARGET TO 5.75 (6) EUR - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 1800 (1625) PENCE - 'OVERWEIGHT' - ODDO BHF CUTS UNITE GROUP TO 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 560 PENCE - RBC CUTS METRO BANK PLC PRICE TARGET TO 190 (195) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 133 (130) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1515 (1470) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES SOFTCAT PRICE TARGET TO 2000 (1700) PENCE - 'NEUTRAL'
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