Im Juli wurden in Deutschland erstmals in einem Monat 12 Mrd. Kilowattstunden PV-Strom in das Netz eingespeist. Im Monatsmittel standen zur Mittagszeit 40 Gigawatt PV-Leistung zur Verfügung, rechnet das IWR-Institut aus Münster vor. Die Photovoltaik hat in Deutschland im Juli 2026 einen historischen Meilenstein erreicht. Erstmals wurden 12 Milliarden Kilowattstunden (kWh) Solarstrom in einem einzelnen Monat in das öffentliche Stromnetz eingespeist. Das geht aus einer Auswertung von viertelstündlichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver