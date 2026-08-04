© Foto: KI-generiertes Symbolbild (ChatGPT).Die anhaltend hohen Ölpreise bescheren dem britischen Energiemulti BP starke Geschäfte. Davon profitieren jetzt auch die Anlegerinnen und Anleger. Dank hoher Öl- und Gaspreise: BP profitiert kräftig Der Iran-Krieg hat den Ölpreis auf den höchsten Stand seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine getrieben. Auch die Preise für Destillate, wie Benzin und Kerosin, sowie Erdgas sind gegenüber dem Stand vor einem Jahr beziehungsweise verglichen mit dem Preisniveau zum Jahresauftakt stark gestiegen. Das beschert internationalen Öl- und Gaskonzernen eine Sonderkonjunktur und hohe Erträge, wie mit seinen am Dienstagmorgen vorgelegten Quartalszahlen auch der britische Multi BP …
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