Berlin - Die Zahl der Asylanträge in Deutschland geht weiter spürbar zurück.
Wie die "Bild" (Mittwochausgabe) unter Berufung auf Daten des Bundesinnenministeriums meldet, stellten im Juli insgesamt 4.311 Personen einen Erstantrag auf Asyl. Das sind nahezu halb so viele wie vor einem Jahr. Im Juli 2025 wurden bundesweit 8.293 Erstanträge auf Asyl registriert. Im Juli 2024 waren es noch 18.503 Erstanträge gewesen.
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) sagte der "Bild": "Wir drängen die illegale Migration weiter zurück. Wir ordnen das Migrationsgeschehen in Deutschland und Europa hin zu Klarheit und Konsequenz."
Wie die "Bild" (Mittwochausgabe) unter Berufung auf Daten des Bundesinnenministeriums meldet, stellten im Juli insgesamt 4.311 Personen einen Erstantrag auf Asyl. Das sind nahezu halb so viele wie vor einem Jahr. Im Juli 2025 wurden bundesweit 8.293 Erstanträge auf Asyl registriert. Im Juli 2024 waren es noch 18.503 Erstanträge gewesen.
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) sagte der "Bild": "Wir drängen die illegale Migration weiter zurück. Wir ordnen das Migrationsgeschehen in Deutschland und Europa hin zu Klarheit und Konsequenz."
© 2026 dts Nachrichtenagentur