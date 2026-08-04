Microsoft hat angekündigt, Windows 11 in den nächsten Monaten so zu optimieren, dass das Betriebssystem auch mit weniger Arbeitsspeicher flüssiger laufen soll. Konkret nimmt der Softwarekonzern 8-Gigabyte-Systeme ins Visier. Im März 2026 hatte Windows-Chef Pavan Davuluri als Reaktion auf heftige Kritik an Windows 11 Besserung gelobt. Dabei ging es nicht zuletzt um mehr Zurückhaltung bei der Integration der Microsoft-KI Copilot in Software und Betriebssystem. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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