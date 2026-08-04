Das Debut an der Börse war großartig, die Wochen danach ein Trauerspiel. Die Aktie von SpaceX notierte im Hoch bei 201,80 Dollar, aktueller Kurs 114,53 Dollar. Nachdem das Papier des Raumfahrtkonzerns im Vergleich zum Rekordhoch rund 43 Prozent verloren hat, sollte Elon Musk die Anleger am Dienstag nach Börsenschluss mit guten Zahlen verwöhnen.Seit dem ersten Handelstag am 12. Juni hat SpaceX mehr als 500 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung eingebüßt. Jetzt muss Elon Musk liefern. Das ist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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