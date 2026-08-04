Vamo hat eine Wärmepumpe von Fox ESS in sein Sortiment aufgenommen. Es handelt sich um ein Modell der HP-Serie mit Hydrobox-Inneneinheit und stelle den Markteintritt des chinesischen Herstellers in Deutschland dar, wie das Kölner Unternehmen am Dienstag mitteilte. Gleichzeitig könne Vamo damit künftig seinen Kunden "eine preislich attraktive Option für den Umstieg auf die Wärmepumpe" anbieten. Es übernehme Beratung, Installation sowie das Monitoring und den Service im laufenden Betrieb aus einer Hand. Vamo hat sich nach eigenen Angaben nach einem mehrmonatigen Auswahlprozess, in dem es Produkte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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