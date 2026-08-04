BioNTech kündigt einen Führungswechsel an: Mitgründer Ugur Sahin und Özlem Türeci geben ihre Posten bekanntermaßen bis Ende 2026 ab, nun steht auch ihr Nachfolger fest. Die Nachricht kommt nur Stunden vor den heutigen Quartalszahlen, während sich der Kurs charttechnisch weiter in einer engen Range bewegt. Führungswechsel kurz vor den Quartalszahlen Kurz vor der Veröffentlichung der Zahlen zum zweiten Quartal, die heute anstehen, hat BioNTech einen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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