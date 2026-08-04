Das Kölner Energieunternehmen Vamo bringt die erste Wärmepumpe von Fox ESS auf den deutschen Markt. Sie soll eine preisliche Alternative zu europäischen Produkten darstellen. Der chinesische Hersteller von PV-Heimspeichern, Fox ESS, bringt in Kooperation mit der Kölner Vamo erstmals einer Wärmepumpe auf den deutschen Markt. Wie die Unternehmen mitteilten, will Fox ESS bei Qualität, Installation und Service deutsche und europäische Platzhirsche übertreffen. Im Zentrum der Partnerschaft stehe eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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