Datum der Anmeldung:
31.07.2026
Aktenzeichen:
B9-82/26
Unternehmen:
Sodexo Beteiligungs B.V. & Co. KG, Heidelberg; Erwerb aller Anteile an und alleiniger Kontrolle über die Menü 2000 Catering Röttgers GmbH & Co. KG, Papenburg
Produktmärkte:
Catering
31.07.2026
Aktenzeichen:
B9-82/26
Unternehmen:
Sodexo Beteiligungs B.V. & Co. KG, Heidelberg; Erwerb aller Anteile an und alleiniger Kontrolle über die Menü 2000 Catering Röttgers GmbH & Co. KG, Papenburg
Produktmärkte:
Catering
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