Paris / London / Zürich - Die europäischen Aktienmärkte haben am Dienstag ihre Vortagesgewinne ausgebaut. Die Zuwächse waren allerdings überschaubar. «Das Sentiment bleibt vorerst positiv», stellte Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets fest. «Allerdings setzt sich das sehr vorsichtige Vorgehen unter geringen Handelsvolumen der vergangenen Wochen fort.» Die Lage im Iran-Krieg bleibt widersprüchlich. Der EuroStoxx 50 als Leitindex für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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