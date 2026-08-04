Um die Kreditvergabe für notwendige Multi-Milliarden-Investitionen in den Bereichen Wärmeversorgung und Stromnetze anzuschieben, stellt der Bund unter dem Dach des Deutschlandfonds neue Garantien in Höhe von 16 Mrd. Euro bereit. Die neuen Instrumente richten sich an Energieversorger und werden über die KfW abgewickelt. Der Bund will mit neuen Milliarden-Garantien dafür sorgen, dass Energieversorger über die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Zugang zu neuen Darlehen erhalten. Wie das Bundesministerium ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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