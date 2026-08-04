Ore Energy hat in einer Serie-A-Finanzierungsrunde insgesamt 43 Millionen US-Dollar (37,33 Millionen Euro) von Investoren erhalten. So beteiligten sich unter anderem Plural, HV Capital und Positron Ventures an der Runde. Das niederländische Unternehmen hat inklusive der jüngsten Finanzierungsrunde damit mehr als 61 Millionen US-Dollar bei Investoren eingeworben, wie es am Dienstag mitteilte. Mit dem eingeworbenen Kapital will Ore Energy nun seine erste großskalige Produktionsstätte aufbauen, um im Jahr 2028 über eine Fertigungskapazität im Gigawattstunden-Maßstab zu verfügen und mit den Auslieferungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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