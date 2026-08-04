Pfizer übertrifft die Erwartungen und hebt die Umsatzprognose an. BioNTech verfehlt dagegen Umsatz und Ausblick deutlich. Doch selbst Pfizer kann die Anleger nicht vollständig überzeugen.Pfizer hat im zweiten Quartal die Erwartungen der Wall Street übertroffen. Der Pharmakonzern hob zugleich die Untergrenze seiner Umsatzprognose an. Die Aktie gab vorbörslich dennoch nach. Der bereinigte Gewinn lag bei 77 Cent je Aktie. Der Umsatz erreichte 15 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten laut Barron's mit 68 Cent und 14,3 Milliarden US-Dollar gerechnet. Pfizer erwartet für das Gesamtjahr nun Erlöse zwischen 60,5 und 62,5 Milliarden US-Dollar. Zuvor lag die Spanne bei 59,5 bis 62,5 Milliarden …
Enthaltene Werte: US7170811035,US09075V1026Den vollständigen Artikel lesen
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