DJ MÄRKTE EUROPA/DAX legt weiter zu - Lufthansa und Zalando fallen

DOW JONES--Weiter aufwärts geht es mit Europas Börsen am Dienstagmittag. "Die Hausse nährt die Hausse", heißt es im Handel. Hauptrisiko für die Börsen bleibt eine neuerliche Eskalation im Nahen Osten. Die Nachrichten aus Washington und Teheran sind nur schwer miteinander in Einklang zu bringen. Während US-Präsident Donald Trump von Friedensverhandlungen spricht, finden dem Iran zufolge keine statt.

Der DAX gewinnt 0,7 Prozent auf 26.172 Punkte, bei 26.267 wurde ein neues Rekordhoch gesetzt. Laut Charttechnikern hat der Index Potenzial bis 27.000. Der Euro-Stoxx-50 gewinnt 0,7 Prozent auf 6.471 Zähler.

Etwas Sorgen machen die US-Anleihemärkte, wo die Renditen steigen. Die Ölpreise stabilisieren sich nach dem Rutsch am Vortag. Mit knapp 84 Dollar notiert Brent allerdings auf einem aus Marktsicht entspannten Niveau.

Die geopolitische Lage bleibt unübersichtlich, viele eingeschaltete Verhandlungsparteien aus Pakistan, dem Oman und Jordanien bestimmen das Geschehen. "Durch das frühe Ausschalten der wichtigsten politischen und militärischen Führungsfiguren im Iran hat sich seit Beginn des Krieges ein Verhandlungsvakuum im Land selbst gebildet. So dürften auch die kommenden Handelstage weiter ganz im Zeichen dieser Unwägbarkeiten und unterschiedlichen Aussagen stehen", heißt es bei CMC.

Für Bewegung bei Einzelaktien sorgt eine Flut von Quartalszahlen. Der bisher insgesamt besser als erwartet ausgefallene Verlauf der Berichtssaison ist zu einer wichtigen Stütze für die Börsen geworden:

Zalando brechen um 15,8 Prozent ein. Die Zweitquartalszahlen haben die Markterwartungen verfehlt, der Ausblick wurde nach leicht unten angepasst. Das GMV- und Umsatzwachstum soll nun in der unteren Hälfte der Spanne von 12 bis 17 Prozent liegen, während das bereinigte EBIT nun zwischen 680 bis 720 (zuvor 660 bis 740) Millionen Euro erwartet wird. Nach einer Kursrally von 50 Prozent reiche der Bericht bei weitem nicht aus, heißt es im Handel.

Für die FMC-Aktien geht es 7,9 Prozent nach unten, und das trotz besserer Geschäftszahlen. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 wurde nur bestätigt: Das Umsatzwachstum auf währungsbereinigter Basis soll weitgehend stagnieren, während der Konsens laut JP Morgan von einem Plus von 1,1 Prozent ausgeht. Dies impliziere eine schwächere EBIT-Marge.

Hohe Kerosinkosten haben der Lufthansa (-11,1%) im zweiten Quartal merklich zugesetzt. Wahrend die Umsätze den Erwartungen entsprechen, wurden auf der Ergebnisseite die Markterwartungen verfehlt. Die Kerosinkosten lagen rund 750 Millionen Euro über dem Vorjahr. Die Airline hält für das Gesamtjahr nun auch einen Rückgang des operativen Ergebnisses für möglich.

Kräftig gesucht sind hingegen die Tech-Werte. Hier sind die Profiteure und Zulieferer des KI-Booms wieder klar gesucht. Im DAX steigen Infineon um 3,7 Prozent, in Europa geht es für STMicro um 3,9 Prozent und BE Semiconductor (Besi) sogar um 6,7 Prozent nach oben. Zu Besi haben sich die Analysten von Bernstein und von Berenberg sehr bullish geäußert und die Aktie zum Kauf empfohlen.

Bayer (+4,8%) hat im zweiten Quartal von Wachstum und einer starken Margenverbesserung im Agrargeschäft profitiert. Anders als vom Markt erwartet ging das bereinigte EBITDA auf Konzernebene nicht zurück, sondern stieg um 1,9 Prozent auf 2,14 Milliarden Euro. Analysten hatten im Schnitt nur mit 1,94 Milliarden Euro gerechnet, einem Rückgang um 8 Prozent.

Für Evonik geht es nach ordentlichen Geschäftszahlen um 3,0 Prozent nach oben.

HSBC (-1,5%) hat laut JP Morgan durchwachsene Geschäftszahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Der bereinigte Vorsteuergewinn liege 5 Prozent über den Erwartungen. Die Kosten bewegten sich im Rahmen der Schätzungen und die Wertberichtungen leicht darunter. Auch das Aktienrückkaufprogramm über 1 Milliarde Dollar enttäusche angesichts der Erwartung von etwa 2 Milliarden.

Weiter abwärts geht es bei den Sportartiklern. Die enttäuschenden Zahlen von Adidas (-2,8%) und Puma (-0,7%) hatten hier für Ernüchterung gegenüber dem Sektor gesorgt. Auch die Aktien des Sportartikelhändlers JD Sports fallen um 2,4 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD Euro-Stoxx-50 6.471,06 +0,7 44,56 6.426,50 11,7 Stoxx-50 5.506,80 +0,7 38,90 5.467,90 12,0 DAX 26.171,53 +0,7 170,22 26.001,31 6,9 MDAX 32.381,89 -0,4 -129,32 27.039,42 5,8 TecDAX 3.984,05 +0,8 32,00 3.091,28 10,0 SDAX 18.600,76 +0,4 76,29 13.062,07 8,3 FTSE 10.903,69 +0,4 45,99 10.857,70 9,8 CAC 8.629,74 +0,2 15,92 8.613,82 5,9 SMI 14.434,23 +0,4 62,46 14.371,77 8,8 ATX 6.620,76 +0,6 38,00 6.582,76 24,3 DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 17:10 EUR/USD 1,1519 +0,1 0,0012 1,1507 1,1503 EUR/JPY 181,68 +0,5 0,8200 180,86 180,3300 EUR/CHF 0,9319 -0,0 -0,0003 0,9322 0,9332 EUR/GBP 0,8564 -0,0 -0,0001 0,8565 0,8566 USD/JPY 157,7 +0,3 0,5400 157,16 156,7400 GBP/USD 1,3448 +0,2 0,0020 1,3428 1,3426 USD/CNY 6,7532 +0,0 0,0009 6,7523 6,7523 USD/CNH 6,7527 -0,1 -0,0054 6,7581 6,7574 AUS/USD 0,7035 +0,5 0,0037 0,6998 0,6995 Bitcoin/USD 63.729,03 -0,0 -28,61 63.757,64 63.819,47 ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 79,77 -0,7 -0,57 80,34 Brent/ICE 83,74 -0,0 -0,03 83,77 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.060,99 +0,2 8,34 4.052,65 Silber 59,04 +1,5 0,86 58,18 Platin 1.681,72 +3,3 54,33 1.627,39 (Angaben ohne Gewähr) ===

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August 04, 2026 07:34 ET (11:34 GMT)

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