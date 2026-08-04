Die Zalando-Aktie ist nach den Quartalszahlen massiv eingebrochen. Vom Hoch der Vorwoche und dem dabei ausgebildeten Reaktionshoch vom Juli ausgehend verlor der DAX-Titel in der Spitze bereits rund -22%, während die deutliche Abwärtslücke zugleich die seit Mai laufende Erholungsstruktur beendet hat. Mein Kollege Vincent Uhr hat vorhin erst die fundamentalen Gründe für den Kurssturz beleuchtet. Im langfristigen Chart rückt nun die Frage in den Mittelpunkt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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