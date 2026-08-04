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Landis+Gyr verstärkt sein Führungsteam, um das Wachstum angesichts der beschleunigten Investitionen in das US-Stromnetz voranzutreiben



04.08.2026 / 14:05 CET/CEST

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Der führende Energietechnologieanbieter stärkt seine Führungsebene und richtet Grid Intelligence und Connected Platforms aufeinander aus, um Energieversorger bei der Bewältigung der wachsenden Nachfrage aus KI, Elektrifizierung und einem zunehmend dezentralen Energiesystem zu unterstützen CHAM, Schweiz, und ALPHARETTA, Georgia, 4. August 2026 /PRNewswire/ -- Landis+Gyr Group AG (SIX: LAND), ein weltweit führender Anbieter von Energietechnologien, gab heute zwei hochrangige Ernennungen in der Führungsebene sowie eine Weiterentwicklung seines Betriebsmodells bekannt, da das Unternehmen seinen Fokus auf den wachsenden US-amerikanischen Versorgungsmarkt ausweitet. Roque Martin ist als Senior Vice President für Connected Platforms zum Unternehmen gestoßen, und Eugene Mazo hat als Senior Vice President für Grid Intelligence bei Landis+Gyr angefangen. Gemeinsam werden sie zwei sich ergänzende Geschäftsbereiche leiten, die auf die Modernisierung der Strom- und Gasnetze durch die Energieversorger ausgerichtet sind. Connected Platforms vereint intelligente Geräte, Kommunikationstechnologien und Dienstleistungen, die die zuverlässige Grundlage für den Betrieb der Energieversorger bilden. Grid Intelligence vereint Software, Analytik, KI und intelligente Anwendungen, die Infrastruktur- und Betriebsdaten in umsetzbare Erkenntnisse und bessere Entscheidungen umwandeln. "Das Ausmaß an Investitionen und Innovationen, das derzeit im gesamten US-Energiesektor zu beobachten ist, ist so groß wie seit Jahrzehnten nicht mehr", sagte Peter Mainz, Chief Executive Officer von Landis+Gyr. "Heute wird eine neue Geschichte darüber geschrieben, wohin sich unser Stromnetz entwickelt, da Energieversorger generationenübergreifende Investitionen in die Infrastruktur und die Intelligenz tätigen, die erforderlich sind, um KI, fortschrittliche Fertigung, Verkehr und eine stärker elektrifizierte Wirtschaft anzutreiben." Der Strombedarf in den USA tritt in eine Phase anhaltenden Wachstums ein, nachdem er über weite Teile der letzten zwei Jahrzehnte hinweg relativ stabil geblieben war. Einige Branchenprognosen gehen davon aus, dass das Lastwachstum in den USA bis 2035 jährlich fast 5 % betragen wird. Rechenzentren entwickeln sich zu einer der bedeutendsten Quellen für neue Lasten. Das US-Energieministerium verweist auf Untersuchungen, wonach Rechenzentren bis 2030 bis zu 9 % des US-Stromverbrauchs ausmachen könnten, was zum Teil auf die rasante Entwicklung und Verbreitung von KI zurückzuführen ist. "Für Landis+Gyr ist dies eine Chance, auf dem über Generationen gewachsenen Vertrauen der Energieversorger aufzubauen und gleichzeitig den Fokus und die Investitionen verstärkt auf die Technologien zu richten, die unsere Kunden in Zukunft benötigen werden", sagte Peter. "Die Zukunft des Stromnetzes wird sowohl von einer vernetzten Infrastruktur als auch von der Intelligenz abhängen, diese effektiver zu betreiben. Eugene und Roque bringen die Erfahrung mit, diese Fähigkeiten auszubauen und unseren Kunden dabei zu helfen, selbstbewusst in diese nächste Ära zu starten." Führung für die nächste Ära der intelligenten Energie Roque war zuletzt als Chief Executive Officer bei Aras tätig und hatte zuvor leitende Führungspositionen bei PTC und IBM inne. Er verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Führung globaler Technologie- und Unternehmenssoftware-Organisationen in Phasen des Wachstums und des Wandels, wobei er stets einen starken Fokus auf die Kunden beibehielt. Als Senior Vice President für Connected Platforms wird Roque den Bereich der intelligenten Geräte, Kommunikationstechnologien und Dienste leiten, die kritische Anlagen in Strom- und Gasnetzen miteinander verbinden. "Versorgungsunternehmen benötigen sichere, widerstandsfähige Plattformen, die den heutigen Betrieb unterstützen und gleichzeitig die Grundlage für noch im Entstehen begriffene Fähigkeiten schaffen", sagte Roque. "Landis+Gyr hat sich über mehr als ein Jahrhundert hinweg das Vertrauen der Energieversorger erarbeitet. Wir freuen uns darauf, auf diesem Erbe aufzubauen, während unsere Kunden ihre Netze auf die nächste Generation des Energiebedarfs und auf Innovationen vorbereiten." Eugene wechselt von Acuity Brands zu Landis+Gyr, wo er als General Manager des Geschäftsbereichs Atrius tätig war und die Strategie, das Wachstum sowie den weltweiten Betrieb einer vernetzten Software- und IoT-Plattform für intelligente Räume leitete. Zuvor war er Mitbegründer und CEO von DGLogik, das er ausbaute und durch die Übernahme durch Acuity Brands erfolgreich veräußerte. Im Laufe seiner Karriere hat Eugene softwaregesteuerte Unternehmen aufgebaut und geleitet, die Daten, das Internet der Dinge (IoT) und intelligente Technologien kombinieren, um Kunden bei der Lösung komplexer betrieblicher Herausforderungen zu unterstützen. Als Senior Vice President für Grid Intelligence wird Eugene das Portfolio des Unternehmens in den Bereichen Software, Analytik, KI und intelligente Anwendungen leiten. Der Geschäftsbereich konzentriert sich darauf, Energieversorger dabei zu unterstützen, Daten aus vernetzter Infrastruktur zu nutzen, um Zuverlässigkeit, Ausfallsicherheit, Sicherheit, Betriebsleistung und Kundenservice zu verbessern. "Die Chance besteht nicht einfach darin, mehr Anlagen zu vernetzen, sondern Energieversorgern dabei zu helfen, zu verstehen, was in ihren Netzen vor sich geht, und auf der Grundlage dieser Informationen schneller und sicherer zu handeln", sagte Eugene. "Landis+Gyr verfügt über die installierte Infrastruktur, die Kundenbeziehungen und die Branchenexpertise, um Netzdaten in großem Maßstab in aussagekräftige betriebliche Erkenntnisse umzuwandeln." Die Ernennungen von Eugene und Roque sind Teil umfassenderer Bemühungen zur Stärkung des Führungsteams von Landis+Gyr, während das Unternehmen seine Strategie rund um intelligente Energie und langfristiges Wachstum vorantreibt. Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen Führungskräfte in den Bereichen Marketing, Strategie und Personalwesen hinzugewonnen, um Landis+Gyr für seine nächste Wachstumsphase zu positionieren. Sheila Dehdashti trat als Chief People Officer in das Unternehmen ein und leitet die globale Personalstrategie, die Talentförderung und die organisatorische Transformation des Unternehmens. Damit trägt sie dazu bei, dass Landis+Gyr weiterhin die Fähigkeiten und die Kultur aufbaut, die zur Unterstützung seiner langfristigen Ziele erforderlich sind. Lisa Magnuson trat als Chief Marketing Officer in das Unternehmen ein und leitet das globale Marketing, die Kommunikation sowie die Markenstrategie des Unternehmens. Sie trägt dazu bei, die Art und Weise zu schärfen, wie Landis+Gyr seinen Wert gegenüber Kunden, Partnern und Investoren kommuniziert. Carter Shoop ist als Chief Strategy Officer zum Unternehmen gestoßen und leitet die Unternehmensstrategie sowie strategische Initiativen. Er trägt dazu bei, die langfristigen Prioritäten, Investitionen und die Umsetzung des Unternehmens aufeinander abzustimmen, während es seine Position im Bereich der intelligenten Energie ausbaut. "Der Aufbau der Zukunft der intelligenten Energie erfordert außergewöhnliche Führungsqualitäten in allen Bereichen des Unternehmens", sagte Peter. "Gemeinsam bringt dieses Führungsteam fundiertes Fachwissen in den Bereichen Technologie, Strategie, Personal und Marktführerschaft mit, das uns helfen wird, schneller Innovationen voranzutreiben, Maßnahmen zielgerichteter umzusetzen und noch mehr Wert für unsere Kunden zu schaffen." Informationen zu Landis+Gyr Landis+Gyr ist ein weltweit führender Anbieter von Energietechnologie und liefert intelligente Lösungen, die Geräte, Daten und Entscheidungen im gesamten Netz miteinander verbinden. Unsere Mission ist es, die Energie-Evolution durch zielgerichtete Innovationen und vertrauensvolle Partnerschaften voranzutreiben. Mehr als 2.000 Energieversorger weltweit vertrauen auf uns. Wir wandeln traditionelle Infrastruktur in intelligente, vernetzte Systeme um, die Echtzeit-Transparenz und -Kontrolle über das Netz ermöglichen. Mit diesen Erkenntnissen können Strom-, Gas- und Wasserversorger den Bedarf vorhersagen, den Betrieb optimieren und Energie bereitstellen, die zuverlässiger, widerstandsfähiger, zugänglicher, sicherer und nachhaltiger ist. Weitere Informationen finden Sie unter landisgyr.com View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/landisgyr-verstarkt-sein-fuhrungsteam-um-das-wachstum-angesichts-der-beschleunigten-investitionen-in-das-us-stromnetz-voranzutreiben-302842398.html



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