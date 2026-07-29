Zug - Nach dem Verkauf des EMEA-Geschäfts hat der Stromzählerproduzent Landis+Gyr im Startquartal des neuen Geschäftsjahres 2026/27 einen Rückgang beim Umsatz und Auftragseingang hinnehmen müssen. Dagegen erzielte der Konzern mehr Bruttogewinn. Von April bis Juni sank der Umsatz um 6,8 Prozent auf 232,3 Millionen US-Dollar, wie Landis+Gyr am Dienstagabend in einem Communiqué bekannt gab. Grund dafür sei eine Lücke zwischen einem auslaufenden Projekt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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