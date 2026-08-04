Bern - Der bundeseigene Rüstungskonzern Ruag hat mit der Zahlung eines Lösegeld an eine Hackergruppe rechtlich korrekt gehandelt. Dies obschon sich der Konzern nicht an die Empfehlungen des Bundes, keine Lösegelder zu bezahlen, gehalten hat, wie das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) am Dienstag mitteilte. Die Hackergruppe Akira hatte im Herbst 2025 die IT-Systeme der Ruag-Tochter LLC im US-Bundesstaat ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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