Stromspeicher erfüllen im Zusammenspiel mit Photovoltaik im deutschen Energiemarkt mittlerweile verschiedene Aufgaben. Energieunternehmen Kraftwerk RPS nennt Beispiele aus der eigenen Praxis. Wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung erklärte, stärken Batteriespeicher je nach Standort Eigenverbrauch und Vermarktung, reduzieren Leistungsspitzen oder sichern kritische Prozesse ab."Ein Batteriespeicher ist somit kein Standardprodukt, das man einfach neben eine PV-Anlage stellt", sagt Karsten Schulte, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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