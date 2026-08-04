BioNTech ist wegen der stark gesunkenen Nachfrage nach Covid-19-Impfstoffen tiefer in die Verlustzone gerutscht und hat seine Umsatzprognose für 2026 deutlich reduziert. Gleichzeitig setzt der Konzern auf Kostendisziplin, Standortschließungen und milliardenschwere Investitionen in seine Onkologie-Pipeline, die künftig für neues Wachstum sorgen soll. Zusätzlich belastet der angekündigte Führungswechsel von Mitgründer Ugur Sahin zu Guido Oelkers ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de