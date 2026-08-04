Pfäffikon SZ - Die AI Infrastructure Capital AG - ein neu gegründetes Schweizer Unternehmen, das Server ankauft, diese an Standorten mit Strom aus erneuerbaren Energien betreibt und die Kapazitäten im Rahmen langfristiger Verträge vermietet - startet mit einer kürzlich abgeschlossenen Finanzierungsrunde in Höhe von rund 16 Millionen Euro. Die Valyou Investment Foundation in Rapperswil ist der Ankerinvestor dieser Finanzierungsrunde; ihr Geschäftsführer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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