© Foto: Chris Carlson/AP +++ dpa-BildfunTeslas China-Geschäft könnte eine Fusion mit SpaceX blockieren, da US-Sicherheitsinteressen und Pekings Einfluss eine Abspaltung erschweren.Teslas Geschäft mit Elektrofahrzeugen in China stellt ein wichtiges Hindernis für eine mögliche Fusion zwischen Elon Musks Autohersteller und SpaceX dar, da es Komplikationen für die Geschäfte des Raumfahrtunternehmens mit der US-Regierung mit sich bringen könnte, wie Reuters berichtet. Die Aussicht auf eine Fusion der beiden Unternehmen, die jeweils mit mehr als einer Billion US-Dollar bewertet werden, hat Investoren und Analysten in den letzten Monaten fasziniert, insbesondere während des Rekord-Börsengangs von SpaceX im Juni mit einem Volumen von 75 …
Enthaltene Werte: US88160R1014,US84615Q1031Den vollständigen Artikel lesen
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