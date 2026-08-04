Ein hoher Anteil an Photovoltaik und Windkraft im Netz hält den Strompreis in Energiekrisen stabil und glättet extreme Spitzen. Dies ist die Kernaussage einer am Dienstag vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) veröffentlichten Kurzstudie "Stabil statt fossil: Wie ein System aus erneuerbaren Energien und Flexibilitäten den Strompreis senkt und Energiepreiskrisen abfedert", die Montel Analytics erstellt hat. Die Analysten haben Szenarien mit den Preisbedingungen der Energiekrise im Jahr 2022 verglichen, um die Auswirkungen auf die Strompreise zu ermitteln. Szenario 1 sieht ein stark ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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