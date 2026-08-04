Teheran / Doha / Washington - Nach der jüngsten Drohung von US-Präsident Donald Trump gegen den Iran gehen Bemühungen um ein diplomatisches Beilegen des Konflikts weiter. «Alle in der Region arbeiten gemeinsam, um eine Eskalation zu vermeiden», sagte der Sprecher des katarischen Aussenministeriums, Madschid al-Ansari, in der Hauptstadt Doha. Er sprach von laufenden diplomatischen Bemühungen, die «bereits weit fortgeschritten» seien. Eine Lösung für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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