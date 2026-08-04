Athen - Entspannung in Griechenland, Sorgen in den USA und den Niederlanden: Die Waldbrände westlich von Athen sind grossteils gelöscht, auch wenn jederzeit neue Flammen befürchtet werden. In einem Naturgebiet im Osten der Niederlande wüten jedoch die Feuer unkontrolliert weiter. Auch im US-Bundesstaat Washington stehen alle Zeichen auf Alarm - ganze Wohngebiete wurden verwüstet. GriechenlandNachdem Hunderte Feuerwehrleute die vierte Nacht in Folge ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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