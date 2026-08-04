PFIZER AKTIE nach Q2 2026: Findet der Pharmagigant ohne COVID zurück zum Wachstum?

Die Pfizer Aktie zeigt nach den Finanzergebnissen für das 2. Quartal 2026 deutliche Anzeichen einer operativen Trendwende. Mit einem Quartalsumsatz von 15,03 Milliarden USD (+3 - ggü. Vorjahr) und einem bereinigten Gewinn je Aktie (EPS) von 0,77 USD übertraf der US-Pharmakonzern die Analystenerwartungen. Der nachlassende Umsatz im COVID-19-Segment wird zunehmend durch starkes Wachstum bei Kernmedikamenten sowie strategische Zukäufe im Hoffnungsträger-Markt Adipositas ausgeglichen.

- Pfizer ISIN: US6541061031 - WKN: 866993 - Ticker: PFE

Q2 2026 Quartalszahlen im Überblick

Pfizer lieferte im zweiten Quartal 2026 solide Kennzahlen ab, die die Erwartungen der Analysten in mehreren Bereichen übertrafen:

Umsatz: 15,03 Mrd. USD (+3 - ggü. Vorjahr) - Konsens: 14,41 Mrd. USD

Bereinigter EPS: 0,77 USD - Erwartung: 0,68 USD

GAAP-Nettoverlust: 248 Mio. USD

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