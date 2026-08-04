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Dow Jones News
04.08.2026 16:21 Uhr
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MÄRKTE USA/Caterpillar treibt Dow auf Rekordhoch

DJ MÄRKTE USA/Caterpillar treibt Dow auf Rekordhoch

DOW JONES--An den US-Börsen geht es am Dienstag weiter nach oben. Anleger seien nach wie vor optimistisch, was die Beendigung des Iran-Kriegs angehe, so Marktteilnehmer. Genährt wird dieser Optimismus von US-Finanzminister Scott Bessent, der im Fernsehsender CNBC sagte, dass es "schon morgen" eine Einigung zur Wiederöffnung der Straße von Hormus geben könnte.

Der Dow-Jones-Index steigt um 1,1 Prozent auf 53.782 Punkte und markiert ein neues Rekordhoch. Rückenwind erhält der Index von Caterpillar. Die Aktie des Baumaschinenherstellers, der auch KI-Datenzentren ausrüstet, verteuert sich um 11 Prozent. Caterpillar hat mit den Zahlen des zweiten Quartals die Erwartungen deutlich übertroffen. Der S&P-500 steigt um 0,6 Prozent. Der Nasdaq-Composite gewinnt 1,2 Prozent, gestützt auch vom Kurssprung der Palantir-Aktie. Diese macht einen Satz von 20 Prozent, nachdem der Anbieter von Software und Dienstleistungen der Systemanalyse überzeugende Geschäftszahlen vorgelegt hat. Der Ausblick auf das laufende Quartal übertraf ebenfalls die Schätzungen von Analysten. Zudem hob Palantir die Ziele für 2026 an.

Die Ölpreise fallen nach den Bessent-Aussagen weiter zurück. Sie hatten schon am Montag kräftig nachgegeben, nachdem US-Präsident Donald Trump behauptet hatte, er habe geplante Angriffe auf iranische Ziele abgesagt, um stattdessen wieder mit Teheran zu verhandeln. Der Iran dementierte indessen Verhandlungen mit den USA. Aktuell verbilligt sich das Barrel Brentöl um 4,4 Prozent auf 80,07 Dollar.

Der fallende Ölpreis lindert Inflations- und Zinserhöhungssorgen. Am Anleihemarkt geben die schon am Vortag gesunkenen Renditen weiter nach. Die Zehnjahresrendite fällt um 5 Basispunkte auf 4,63 Prozent. Der Dollar tendiert behauptet.

Unter den Konjunkturdaten des Tages gilt das Interesse den Daten zu den offenen Stellen (Job Openings and Labor Survey - Jolts) aus dem Juni. Sie bilden den Auftakt einer Reihe von Arbeitsmarktdaten in dieser Woche: Am Mittwoch wird der Juli-Arbeitsmarktbericht des privaten Dienstleisters ADP veröffentlicht, am Donnerstag folgen die wöchentlichen Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe und am Freitag der offizielle Arbeitsmarktbericht für Juli. Die Beschäftigungslage ist eines der Kriterien, an denen die US-Notenbank ihre Geldpolitik ausrichtet. Die Jolts-Daten werden um 16.00 Uhr MESZ veröffentlicht, ebenso wie der Auftragseingang der US-Industrie aus dem Juni. Das Handelsbilanzdefizit der USA verringerte sich derweil im Juni im Vergleich zum Mai, war aber etwas größer als angenommen.

Unter den Einzelwerten an der Börse fallen die Aktien von Spotify um 1 Prozent. Der Musik-Streaming-Anbieter hat im zweiten Quartal erstmals die Zahl von 300 Millionen Premium-Abonnenten verzeichnet, Gewinn und Umsatz enttäuschten jedoch.

Im Pharmasektor verlieren Merck & Co 0,3 Prozent. Das Unternehmen hat aufgrund von Akquisitionskosten seine Jahresziele gesenkt, im zweiten Quartal aber dank des starken Onkologiegeschäfts überraschend gut abgeschnitten. Krebs- und Herzmedikamente habe auch Pfizer (-0,6%) zu einem unerwartet guten Ergebnis verholfen. Das rückläufige Covid-Geschäft konnte so kompensiert werden. Der Pharmakonzern hob das untere Ende seiner Umsatzprognose für 2026 an.

Licht und Schatten enthielten die Zahlen von McDonald's. Die Schnellrestaurantkette verdiente mehr als erwartet, jedoch enttäuschte der Umsatz. Die Aktie steigt gleichwohl um 0,6 Prozent. Das Unternehmen hat Maßnahmen zur Rückgewinnung von Kunden in den USA angekündigt. Ein neuer US-Chef soll Service und Qualität des Essens verbessern.

Nach Börsenschluss wird SpaceX erstmals seit dem Börsengang Geschäftszahlen veröffentlichen. Anleger blicken den Zahlen optimistisch entgegen: Die Aktie gewinnt 4 Prozent. 

INDEX          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
DJIA          53.781,58  +1,1  +603,17    53.178,41 
S&P-500         7.644,77  +0,6   +44,27    7.600,50 
NASDAQ Comp      26.221,23  +1,2  +307,33    25.913,90 
NASDAQ 100       29.308,49  +1,8  +531,69    28.776,80 
 
 
US-Treasuries      Rendite  +/- Tageshoch    Tagestief 
2 Jahre           4,19 -0,06    4,27      4,19 
5 Jahre           4,33 -0,06    4,42      4,33 
10 Jahre          4,63 -0,05    4,71      4,63 
 
 
DEVISEN         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Mo, 17:10 
EUR/USD          1,1524  +0,2   0,0017     1,1507   1,1503 
EUR/JPY          181,22  +0,2   0,3600     180,86  180,3300 
EUR/CHF          0,9314  -0,1  -0,0008     0,9322   0,9332 
EUR/GBP          0,8567  +0,0   0,0002     0,8565   0,8566 
USD/JPY          157,24  +0,1   0,0800     157,16  156,7400 
GBP/USD          1,3448  +0,2   0,0020     1,3428   1,3426 
USD/CNY          6,7532  +0,0   0,0009     6,7523   6,7523 
USD/CNH          6,7485  -0,1  -0,0096     6,7581   6,7574 
AUS/USD          0,7035  +0,5   0,0037     0,6998   0,6995 
Bitcoin/USD      64.002,36  +0,4   244,72    63.757,64 63.819,47 
 
 
ROHOEL          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex         76,29  -5,0   -4,05      80,34 
Brent/ICE         80,07  -4,4   -3,70      83,77 
 
 
Metalle         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold          4.088,95  +0,9   36,30    4.052,65 
Silber           59,92  +3,0    1,74      58,18 
Platin         1.720,63  +5,7   93,24    1.627,39 
 
(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/mgo

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August 04, 2026 09:47 ET (13:47 GMT)

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Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

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