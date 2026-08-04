NEW YORK (dpa-AFX) - Bei Caterpillar könnte im August eine Erholung in Schwung kommen. Nach der Vorlage von Quartalszahlen zog der Kurs am Dienstag im frühen Handel um zehn Prozent an. Der Baumaschinenhersteller hatte mit seiner Gewinnentwicklung die Erwartungen deutlich übertroffen. Damit hatten die Aktien die Nase im festen Standardwerte-Index Dow Jones Industrial klar vorn.

Am Vortag hatten die Caterpillar-Papiere schon einen guten Auftakt in den neuen Monat, nachdem der Juli sehr schwach verlaufen war. Im vergangenen Monat waren die Aktien der Korrektur im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) gefolgt.

Nun sorgte das Unternehmen, das neben Baumaschinen auch ein starkes Standbein im Bereich der Energietechnik für Rechenzentren hat, in der Frage nach der Nachhaltigkeit von KI-Fantasie für Erleichterung. Caterpillar profitierte zuletzt vom enormen Strombedarf der weltweit entstehenden KI-Rechenzentren. Aber auch die Geschäfte mit Baumaschinen und der Bergbauindustrie liefen für den Konzern deutlich stärker.

"Dies ist das erste Mal in der Unternehmensgeschichte, dass wir in einem einzigen Quartal einen Umsatz von mehr als 20 Milliarden US-Dollar erzielt haben", sagte Unternehmenschef Joe Creed in einer Mitteilung. Analystin Tami Zakaria von der Bank JPMorgan verwies darauf, dass im zweiten Quartal neben dem Umsatz auch die Margen die Erwartungen übertroffen hätten.

"Der Bericht könnte die Analysten dazu veranlassen, das Potenzial für den Gewinn je Aktie neu zu bewerten", schrieb Analyst David Raso von Evercore ISI. Die Aktie sei möglicherweise sehr attraktiv bewertet, obwohl sie 2026 mit einem Anstieg um fast 60 Prozent der aktuell wieder beste Wert im Dow sei. Der Gewinn war noch deutlicher, bevor sie im Juli fast ein Viertel verloren hatten./tih/la/he