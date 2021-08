Am Mittwoch bewegt sich der DAX auf dem Niveau des Vortags weiterhin in einer sehr engen Handelsspanne - und kratzt dabei abermals an seiner Rekordmarke von 15.810 Punkten. Unterdessen stiegen die deutschen Verbraucherpreise im Juli um 3,8% und damit so stark wie seit 1993 nicht mehr. Am Nachmittag folgen noch Inflationsdaten für die USA. Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger 1. BioNTech (WKN A2PSR2) Auch am Mittwoch bleibt BioNTech bei einem Plus von 0,8% die mit Abstand meistgehandelte ...

