In unserer Analyse vom 14.07.21 Apple: Bärenstarke Vorstellung! hatten wir zuletzt über die aktuelle charttechnische Entwicklung der Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) berichtet. In der Folge kam es zu einer mehrwöchigen Seitwärtsbewegung zwischen 120 und 127 Euro. Am heutigen Handelstag klopft die Notierung wieder am oberen Ende dieser Range an. Wir würden deshalb jetzt die Position absichern und den StopLoss knapp unter die letzten Tiefs auf 123,60 ...

