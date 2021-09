Der britisch-niederländische Ölkonzern Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29) wird an diesem Montag eine Dividende von 0,24 US-Dollar für das zweite Quartal 2021 an seine Aktionäre ausbezahlen (Ex-Dividenden Tag war der 12. August 2021). Dies ist eine Anhebung um rund 38 Prozent im Vergleich zum Vorquartal (0,1735 US-Dollar). Höhere Ausschüttungen an die Aktionäre wurden bereits Anfang Juli avisiert. Europas größter Ölkonzern ...

