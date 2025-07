DJ Shell senkt nach schwachem 2. Quartal Produktionsprognose

Von Adam Whittaker

DOW JONES--Shell rechnet im zweiten Quartal mit einem deutlich geringeren Ergebnis im Gashandels-Geschäft im Vergleich zum ersten Quartal. Grund für den Rückgang seien volatile Preise, in deren Folge das Handelsergebnis gesunken sei. Der bereinigte Gewinn in der integrierten Gassparte, dessen Teil der Gashandel ist, dürfte aber noch zwischen 1,4 Milliarden und 1,8 Milliarden US-Dollar liegen, kündigte der britische Konzern an. Im ersten Quartal waren es 1,4 Milliarden Dollar.

Shell senkte auch die Prognose für die integrierte Gassparte und rechnet nun für das zweite Quartal mit einer Tagesproduktion von 900.000 bis 940.000 Barrel Öl-Äquivalent pro Tag. Im Vorquartal waren es noch 927.000 und im zweiten Quartal 890.000 bis 950.000 Barrel Öl-Äquivalent pro Tag.

Die Gewinne im europäischen Öl- und Gassektor werden voraussichtlich um 17 Prozent gegenüber dem Vorquartal sinken, nachdem die Ölpreise das Quartal mit einem Rückgang von 10 Prozent beendeten, so die Jefferies-Analysten Giacomo Romeo und Kai Ye Loh. Die europäischen und US-amerikanischen Gaspreise fielen ebenfalls, und die Rückgänge wurden nur teilweise durch höhere Raffineriemargen ausgeglichen.

July 07, 2025 04:00 ET (08:00 GMT)

