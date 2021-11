GameStop springt heute in absoluter Bullenmanier nach oben. Immerhin wird die Aktie mit einem Plus von rund zehn Prozent gehandelt. Die Preise verteuern sich durch diesen Rücksetzer auf 227,84 USD. Ist das der Beginn einer rosigen Zukunft?

Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles GameStop-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in der brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier kostenfrei lesen können.

Kursverlauf von GameStop der letzten drei Monate.Für eine ausführliche GameStop-Analyse einfach hier klicken.

Die Technik hat sich dadurch massiv verbessert. Denn dieses Plus bedeutet für die Aktie einen neuen wichtigen Hochpunkt. So erreicht der Wert den höchsten Stand der vergangenen vier Wochen. Bis dato bedeuteten 211,94 USD diesen Hochpunkt. Es liegt also etwas Großes in der Luft.

Langfristig orientierte Anleger erhalten zusätzlich Rückendeckung von der 200-Tage-Linie. Wenn es danach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...