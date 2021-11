Die Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) musste Ende September / Anfang Oktober deutliche Kursabschläge hinnehmen und rutschte dabei bis zur 200-Tage Linie ab - wir hatten HIER darauf hingewiesen. Die Unterstützungslinie hat gehalten, in der Folge konnte die Aktie wieder eine Aufwärtstendenz ausbilden, welche sich in dieser Handelswoche deutlich beschleunigt. Am gestrigen Börsentag konnte die Deutsche Post im Hoch bis auf 58,07 Euro zulegen ...

